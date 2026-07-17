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Predsjednik Argentine neće doći na finale SP-a, razlog je nevjerojatan

Predsjednik Argentine neće doći na finale SP-a, razlog je nevjerojatan
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Foto: Luis ROBAYO/AFP/Profimedia

Javier Milei ima svoju naviku i od nje ne odstupa

17.7.2026.
16:17
Maj Gašparac
Luis ROBAYO/AFP/Profimedia
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Predsjednik Argentine Javier Milei neće doputovati u New Yor i uživo gledati finale Svjetskog prvenstva u kojemu će se reprezentacija njegove zemlje boriti sa Španjolskom za naslov prvaka.

Milei se na to odlučio, vjerovali ili ne, zbog praznovjerja, što je i sam potvrdio.

"Hoću li ići na utakmicu? Apsolutno ne! Gledat ću meč u svojoj rezidenciji Olivos sa sestrom, baš onako kako to radim od prvog dana. To je čisto praznovjerje", rekao je Milei, a njegove riječi prenosi argentinski list El Observador.

U Argentini, u kojoj se ne nogomet gleda kao na religiju, se ritualni za vrijeme utakmica shvaćaju jako ozbiljno pa ovaj potez argentinskog predsjednika ne treba ni previše čuditi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Javier MileiArgentinaFinale
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