Hrvatska nogometna reprezentacija otvara Europsko prvenstvo protiv Engleske 13. lipnja. Nekoliko mjeseci prije te utakmice neki od igrača zadali su izborniku Gordog Albiona, Garethu Southgateu, ozbiljne glavobolje. Neki bi rekli slatke brige.

DALIĆA I NJEGOVE VATRENE ČEKA PRAVI PAKAO? Daily Mail otkrio kako će Engleska izgledati na otvaranju Eura protiv Vatrenih

Naime, ovih dana tamošnji mediji navode kako Southgate priprema veliko iznenađenje. Navodno razmišlja o tome da na popis uvrsti Jessea Lingarda. To automatski znači da bi bez mjesta u reprezentaciji mogli ostati Jadon Sancho ili Jack Grealish.

Potonji je malo pao u poretku zbog ozljede, a Sancho ove sezone igra u promjenjivoj formi.

S druge strane Lingard je oduševio izbornika tijekom nedavnih kvalifikacijskih utakmica za SP i igra u izvrsnoj formi otkako je napustio Manchester United i prešao u West Ham. Prema Optinim podacima.,ove sezone u West Hamu postiže pogodak ili asistira svakih 88 minuta. U 617 odigranih minuta u novom klubu zabio je pet golova i namjestio dva. Po tome je najuspješniji West Hamov igrač u povijesti.

88 – Jesse Lingard is averaging a goal or an assist every 88 minutes for West Ham in the Premier League this season, with five goals and two assists in 617 minutes. It’s the best ever ratio by a Hammers player in a single campaign in the competition (min. 500 minutes). Reborn. pic.twitter.com/bYuyohtH4D

— OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2021