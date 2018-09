ŠOU CAVANIJA I NEYMARA NA PARKU PRINČEVA: PSG razbio Reims, slavili Marseille i Lyon

Nakon kompletiranog 7. kola PSG vodi sa 21 bodom, a prati ga skupina od tri kluba sa 13 bodova.

Nogometaši fracuskog prvaka PSG-a došli su do sedme pobjede u isto toliko odigranih utakmica nove sezone, nakon što su u utakmici odigranoj u srijedu na Parku prinčeva svladali Reims s uvjerljivih 4-1.

Gosti su iznenađujuće poveli preko Chavalerina u 2. minuti. No, već u 5. minuti Edinson Cavani je izjednačio, a u 24. minuti Neymar realizirao kazneni udarac za vodstvo PSG-a. Cavani je drugim pogotkom u 44. minuti povećao prednost domaćih na 3-1, a konačan rezultat postavio je Meunier u 55. minuti.

Pobjede Lyona i Marseillea

Lyon u gostima kod Dijona slavio sa 3-0, a Marseille je u sudačkoj nadoknadi svladao Strasbourg sa 3-2.

Gosti su poveli u 27. minuti golom Kennyja Lalae, ali je Marseille do poluvremena uspio preokrenuti rezultat, a strijelci su bili Dimitri Payet (41-pen) i Morgan Sanson (44). No, u 89. minuti Strasbourg dolazi do izjednačenja 2-2 pogotkom Nuna Da Coste. Ipak, u sudačkoj nadoknadi (90+1) Valere Germain donosi pobjedu Marseilleu, za kojeg nije mogao nastupiti stoper Duje Ćaleta-Car zbog crvenog kartona u prošlom kolu.

U pobjedi Lyona u gostima kod Dijona (3-0) dvostruki strijelac bio je Moussa Dembele (16, 19), a jedan gol zabio je Martin Terrier (35).

Lille, koji je odlično krenuo u novu sezonu, poražen je kod Bordeauxa sa 0-1, a strijelac je bio Francois Kamano u 7. minuti. Bivši Hajdukovac Toma Bašić nije bio u postavi Bordeauxa. Bašić je dosad skupio svega 36 minuta u dvije utakmice.

Dan ranije Monaco je na svom travnjaku izgubio od Angersa sa 0-1 ostavši na samo jednoj pobjedi. Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Subašić i dalje je izvan stroja i nije branio. Večeras vodeći PSG dočekuje Reims.

Nakon kompletiranog 7. kola PSG vodi sa 21 bodom, a prati ga skupina od tri kluba sa 13 bodova u kojoj su Lyon, Marseille i Lille.

Monaco je tek na 18. mjestu sa šest bodova, jednim više od predzadnjeg Nantesa, a na 20. mjestu je Guingamp sa samo jednim bodom.

REZULTATI:

Amiens SC 2 E. Gnahoré 51, P. Gouano 66

Rennes 1 C. Grenier 81

– – –

Bordeaux 1 F. Kamano 7

Lille 0

– – –

Caen 2 S. Khaoui 10, Y. Bammou 63

Montpellier 2 A. Delort 37, D. Le Tallec 51

– – –

Dijon 0

Olympique Lyon 3 M. Dembélé 16, 19, M. Terrier 35

– – –

Olympique Marseille 3 D. Payet 41-pen, M. Sanson 44, V. Germain 90+1

Strasbourg 2 K. Lala 27, Nuno Da Costa 89

– – –

Nîmes 0

Guingamp 0