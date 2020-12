Hrvatske rukometašice nalaze se korak do najvećeg uspjeha ženskog rukometa, plasmana u polufinale europskog prvenstva u Danskoj. Za ulazak u polufinale borit će se u utorak u 18:15 sati protiv Njemačke, a Hrvatska s pobjedom sigurno ide dalje, može čak i s porazom ali da ne bude veći od jednog gola razlike uz uvjet da Nizozemska u zadnjem kolu svlada Rumunjsku, a u suprotnom im treba najmanje neodlučeni ishod.

HRVATSKE RUKOMETAŠICE NA KORAK DO POLUFINALA: Evo što im treba za prolazak i gdje gledati utakmicu; ‘To će biti presudno’

Na dan utakmice stigla je vijest o potezu izbornika Nenada Šoštarića. Naime, napravio je zamjenu te je za ovaj susret umjesto Marijete Vidak u sastav uvrstio Dejanu Milosavljević.

🚨 Replacement alert!@HRStwitt 🇭🇷 have replaced left back Marijeta Vidak with RK Podravka Vegeta right back Dejana Milosavlejvić#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/D5vETMIHVN

— EHF EURO (@EHFEURO) December 15, 2020