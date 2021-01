Červar je najavio da bi se mogao povući poslije Olimpijskih igara u Tokiju

Dan nakon utakmice između Hrvatske i Angole na RTL je stigao izbornik ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić te će se u podcastu ‘Igrač više’ s Ivonom Hemen osvrnuo na nastup Kauboja u Egiptu. Osim o nastupima hrvatske reprezentacija rekao je nekoliko riječ i o potencijalnom nasljedniku Line Červara.

ŠOŠTARIĆ U PODCASTU ‘IGRAČ VIŠE’: Kreator rukometne bajke secirao igru Kauboja u Egiptu; ‘Sreća je što se s njima ne križamo. Oni su nagazna mina’

“Ima li mogućnosti da Nenad preuzme mušku reprezentaciju”, glasilo je pitanje jednog od gledatelja.

VIDEO OD 50:10

“Nema”, kratko i jasno poručio je Šoštarić.

“Nikad ne reci nikad, ali ja znam da jako puno ljudi stoji u redu za tu funkciju. Ima dosta dobrih trenera koji imaju lijepe rezultate i koji znaju taj poslao. Kažem nikad ne reci nikad, ali ja sam sada u totalno drugoj priči”, dodao je.

“Tko bi mogao doći nakon Červara? Ivica Obrvan je odličan trener. Ima iskustva i vodio je reprezentaciju Makedonije. Dugo vremena radio je i u francuskom Chambéryju. On je zaista odličan trener, trener čvrstih principa koji zna što i kako radi. Ima ih još. Znam da Slavko Goluža i dalje razmišlja o toj poziciji”, rekao je i nastavio.

“O tome zaslužuje li priliku odlučuje HRS. Ja bih samo htio da to bude trener koji će nastaviti Lininim putem da bude taj koji će i dalje donositi medalje i držati Hrvatsku u vrhu. Evo, zašto ne razmišljati o Dominikoviću, Ivandiji, Šoli…. Ima tih trenera koji bi zaista to mogli ili htjeli odraditi. Sad koja je vizija Saveza to oni najbolje znaju kao i to kojim putem žele Ići nakon olimpijskih igara. Ako je istina da će Lino otići nakon OI-a”, poručio je.