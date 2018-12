SOLARI RAZLJUTIO MODRIĆA: Trener Reala nakon utakmice odmah krenuo u zagrljaj Hrvatu, otrkiveno što mu je rekao

Izvadio ga je iz igre u trenutku kad je Real još uvijek nije osigurao pobjedu.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić nije bio presretan nakon što ga je trener Santiago Solari odlučio povući iz igre u 71. minuti utakmice s Valencijom. O tome se u ponedjeljak raspisala madridska Marca koja navodi da je Solari izvadio Modrića iz igre u trenucima kada utakmica još nije bila odlučena, što je bila odluka koja je isfrustrirala 33-godišnjaka.

Ne želi još jednu svađu

“Zbog toga je poslije posljednjeg zvižduka trener brzo potražio Modrića. Solari nije želio da se stvori jaz s jednim od ključnih igrača, istim čovjekom koji će osvojiti Zlatnu loptu. Modrić je ključan za momčad i Solari to zna. Potreban mu je veznjak i svjestan je da najbolji nogomet momčadi prolazi kroz njegove kopačke”, piše novinar Marcin Jose Felix Diaz i nastavlja.

“Argentinac se okrenuo prema klupi i pronašao je Hrvata za zagrljaj i kratki dijalog kojim mu je dao do znanja koliko je važan usprkos zamjeni. Pozitivno je to što je Modrić opet u formi, a to je posebno dobra vijest uzme li se u obzir koliko je još do kraj sezone”, ističe.

Za kraj navodi da je Solari možda, s obzirom na odnos kakav trenutno ima sa Iscom, znao da mora pokazati zajedništvo s Modrićem, što je za njega puno bolje nego da ima dvojicu igrača protiv sebe u svlačionici.