POTRES NA MAKSIMIRU: Tri dana prije utakmice nad utakmicama Dinamo razriješio jednog od glavnih ljudi u klubu

Tomislav Svetina više nije potpredsjednik Dinama niti član uprave, objavio je klub u ponedjeljak.

Tri dana uoči jedne od najvažnijih utakmica Dinama u povijesti s Maksimira je stigla vijest o smjeni jedne od najvažnijih osoba u klubu.

ODBJEGLI DINAMOV SUPERTALENT NA KORAK DO REALA? Ranije su razmišljali koliko bi za njega ponudili, a sad ga mogu dobiti besplatno

“Izvršni odbor GNK Dinamo na svojoj redovitoj sjednici u ponedjeljak, 5. studenog 2018., jednoglasno je donio odluku kojom se gospodina Tomislava Svetinu razrješuje dužnosti potpredsjednika te člana Uprave GNK Dinamo. Gospodinu Svetini iskreno se zahvaljujemo na suradnji te mu želimo mnogo sreće u nastavku poslovne karijere”, stoji u priopćenju kluba, objavljenom tri dana prije susreta sa Spartakom iz Trnave, koji bi im mogao donijeti proljeće u Europi.

Slučaj Hasić

Prema neslužbenim informacijama Sportskih novosti, Svetina je navodno smijenjen zbog gafa u slučaju Hasić.

Dinamov dragulj Ajdin Hasić (17) trebao je potpisati novi ugovor, a na kraju je napustio Maksimir pod neobičnim spletom okolnosti. Naime, Dinamo mu je htio ponuditi novi ugovor, a da bi ga potpisao, prvo je trebao raskinuti stari, stipendijski, koji je vrijedio do siječnja 2021. godine.

Ajdinov otac živi u Bosni i Hercegovini, a budući da je Ajdin maloljetan, iz Dinama su na njegovu adresu poslali dva potpisana ugovora, kako se tata Hasić ne bi morao zezati oko dolaska u Zagreb. I tu je nastao problem. Hasić stariji je, navodno, potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. To se Dinamu do sada nije događalo kad su u pitanju transferi.