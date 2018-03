ŠOKANTNA SNIMKA: Rusu potekla krv dok je dizao pola tone, glumac iz Igre prijestolja srušio rekord

Slavio je najjači čovjek na svijetu Islanđanin Thor Bjornsson.

Ruski dizač utega Mihail Šivljakov (37) proteklog je vikenda privukao pažnju na natjecanju ‘2018 Arnold Sport Festiva’, koje je održano u američkom Ohioju. Naime, kada je krenuo s podizanjem utega mase 426 kilograma krenula mu je krv iz nosa. To ga međutim nije omelo te je na oduševljenje publike odradio pokušaj do kraja.

No, to mu na koncu nije pomoglo da dođe do pobjede. Slavio je najjači čovjek na svijetu Islanđanin Thor Bjornsson, poznatiji kao The Mountainu iz popularne serije Igre prijestolja. On je podigao 472 kilograma te je srušio rekord u mrtvom dizanju.