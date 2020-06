Bivša srpska tenisačica Jelena Dokić priznala je kako je pomišljala na samoubojstvo zbog svoga oca.

HOROR PRIČA SRPSKE TENISAČICE: ‘Poludio je kad je čuo da hodam s Hrvatom, radije bi da sam bila s teroristom’

UŽASNI DETALJI ŠOKANTNE ISPOVIJESTI TENISAČICE IZ OSIJEKA: ‘Živjela sam 30 godina u boli i umalo počinila samoubojstvo’

Dobar primjer toga što joj je znao raditi je i scena od prije 20 godina. Dokić je tada u polufinalu Wimbledona izgubila od Lindsay Davenport što joj je bio jedan od najvećih uspjeha u karijeri, a umjesto da se raduje, njoj je taj poraz pao izrazito teško prvenstveno zbog reakcije njezinog oca Damira, koji joj je bio trener. Neposredno poslije tog meča njezin otac je napustio teren bez izgovorene riječi, a kad je došla do njega brutalno ju je izvrijeđao. Nnjegovo ponašanje prema je ostavilo dubok trag na njoj te je skoro izvršila samoubojstvo.

