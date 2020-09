ŠOK NA OTOKU: Guardiola doživio najteži poraz u karijeru, Manchester City doživio debakl na Etihadu

U derbiju trećeg kola engleskog nogometnog prvenstva Leicester City je na stadionu Etihad pobijedio Manchester City sa 5-2 uz tri gola Jamiea Vardyja.

To je prvi put u 686 utakmica koje je Pepe Guardiola odradio kao trener da je njegova momčad primila čak pet golova, te prvi put u 438 domaćih utakmica “Građana” da su na Etihadu dobili “petardu”.

City je poveo već u 4. minuti golom Riyada Mahreza, no gosti su uzvratili sa četiri gola u nizu. Tri je zabio Vardy (37-11m, 54, 58-11m). a jednog James Maddison (77). Tračak nade ‘Građanima’ vratio je Nathan Ake smanjivši u 84. minuti na 2-4, no četiri minute kasnije sve je bilo gotova kada je Youri Tielemans iz trećeg jedanaesterca na utakmici zabio za 5-2.

