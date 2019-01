SNJEŽNA KRALJICA NAHVALILA SLJEMENSKU UTRKU: ‘Ovdje je sve savršeno, a ja sam skijala odlično’

Američka skijašica Mikaela Shiffrin pobijedila je po četvrti put na ženskom sljemenskom slalomu

“Posljednji put kad su bili ovakvi uvjeti, mislim prije četiri godine, bilo je isto. Bila sam agresivna, osjećala sam se jako dobro. To mi se jako sviđa i mislim da sam danas izvela jednu od svojih najboljih vožnji”, rekla je najbolja skijašica današnjice 23-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin nakon što je četvrti put osvojila krunu Snježne kraljice i izjednačila se po broju sljemenskih pobjeda s Austrijankom Marlies Schild.

‘Ovdje su uvjeti onakvi kakve volim’

“Kad smo ovdje, uvjeti su obično onakvi kakve volim. Ovo je i dugačka staza, a ja mogu dobro držati koncentraciju i kad su mi noge umorne. Ne znam je li to prednost nad drugim djevojkama, ali ja se dobro osjećam. No, sveukupno mi se staza sviđa. Nakon starta se ulazi u strminu, na središnjem dijelu možeš uhvatiti brzinu, isto je i nakon zadnje prijelomnice. Na nekim utrkama znam razmišljati da je barem podloga bila bolja, da je barem start bio strmiji, da je barem negdje bilo ravnih dijelova. No, ovdje je sve savršeno”, pohvalila je Crveni spust Mikaela Shiffrin.

Na Sljemenu je i danas potpuno nadmašila konkurentice i već u prvoj vožnji napravila ogromnu prednost pred najbližim pratiteljicama. I četvrti put je na Crvenom spustu slavila s prednošću većom od jedne sekunde.

‘Bila je stvarno odlična utrka’

“Ovdje sam imala nekoliko sjajnih utrka, ali imala sam i nekoliko razočaravajućih. Sjećam se kad sam prije dvije godine nagazila vrata, isto tako i prije sedam godina. Osjetila sam dosta različitih emocija. Znala sam skijati pod pritiskom, znala sam skijati sasvim slobodno. Uvijek je posebno vratiti se na mjesta na kojima ste iskusili mnogo toga, na kojima znate što trebate činiti da biste bili brzi. Danas je bilo odlično. Podloga je bila tvrda, brza, moglo se napadati i bila je stvarno odlična utrka.”

Shiffrin je u posljednja 34 slaloma u Svjetskom kupu ostvarila 28 pobjeda, dvaput je bila druga, dvaput treća i dvaput nije završila utrku. Ovo joj je sedma uzastopna slalomska pobjeda, pri čemu nisu uračunati paralelni slalomi, čime je izjednačila svoj najduži pobjednički niz i stigla na korak do rekorderki Janice Kostelić i Vreni Schneider koje su nanizale osam pobjeda.

‘Ne brojim pobjede, cijela ekipa radi odličan posao’

“Ne brojim pobjede, koliko ih je u seriji. Moja cijela ekipa radi odličan posao, kako bi me održavali na ovoj razini i stalno gurali prema naprijed, tjerali me da budem još brža. Nije lako stalno napredovati, održavati se na vrhu, ali moji treneri čine odličan posao i pomažu mi da zadržim koncentraciju i nakon odličnih nastupa. Stalno me motiviraju i potiču me kako bi se zadržala na vrhu. Mnogo je ljudi koji mi u tome pomažu”, izjavila je Shiffrin.