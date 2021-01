Dugoočekivani dokumentarac o životu i karijeri Michaela Schumachera uskoro ib trebao ugledati svjetlo dana. Naime, trebao je izaći već prije dvije dogine, ali su se stvari zakomplicirale, a potom je uslijedila i pandemija.

Međutim, producentica dokumentarca Vanessa Nocker izjavila je za njemački Express da je film konačno gotov. Također, zanimljivo je da je de je za potrebe filma obitelj autorima dala privatne snimke koje do sada javnost nije mogla vidjeti, a mnogi se pitaju hoćemo li po prvi put vidjeti Schumachera nakon nesreće.

“Bez pomoći obitelji snimanje ovog filma ne bi bilo moguće”, kazao je koproducent Benjamin Seikel.

“Film prikazuje Michaelovu impresivnu karijeru, ali i mnogo lica kompleksne ličnosti”, objasnila je Sabine Kehm, glasnogovornica obitelji Schumacher.

Nagađa se da bi film mogao imati premijeru nakon debija Micka Schumachera u Formuli 1 ovog ožujka.

Sedmerostruki F1 svjetski prvak zadobio je teške ozljede mozga u skijaškoj nesreći u francuskim Alpama prije sedam godina na zabranjenom dijelu skijaške staze, i od tada nije viđen u javnosti. Njegova obitelj i glasnogovornica skrivaju njegovo zdravstveno stanje od javnosti, moleći za privatnost.

