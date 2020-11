Svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton pobjednik je Velike Nagrade Bahreina koju je obilježila jedna od najtežih nesreća u Formuli 1 posljednjih godina. Velika nagrada Bahreina prekinuta je u prvom krugu zbog teške nesreće pilota Haasa, Francuza Romaina Grosjeana. Francuz je u trećem zavoju nakon kontakta s Danilom Kvjatom izgubio kontrolu nad bolidom zabivši se u ogradu pri čemu je bolid eksplodirao i prepolovio se.

NAJDRAMATIČNIJA SNIMKA STRAVIČNE NESREĆE KOJA JE ŠOKIRALA SVIJET: Do deset sekundi proveo u buktinji, spasilo ga jedno

[FOTO, VIDEO] ČUDOM SE SPASIO: Završio samo sa opeklinama, slavi novo rođenje; ‘Dobro sam, donekle…’

Srećom, 34-godišnji Francuz je preživio. Nekako je izašao iz bolida i putem radija potvrdio da je dobro prije nego što je ušao u kola hitne pomoći kako bi ga pregledali kako zahtijeva protokol.

Motorsport je samo za dlaku izbjegao tragediju, a moderni sustavi sigurnosti spasili su život francuskom pilotu.

“Grosjean je dobro. Ima lakše opekline na rukama i zglobovima. Sada je na pregledima, svjestan je svega. Čini se da je dobro, a spasilačka ekipa je brzo reagirala. Redari i FIA su obavili sjajan posao. Bilo je strašno. Imali smo sreću u nesreći i mislim da se izvukao” objavio je direktor Haasa Guenther Steiner. Prekid je trajao više od sat vremena dok se staza nije očistila, a ograda popravila.

“Čudo da je živ”, kazao je bivši svjetski prvak, Britanac Damon Hill, izražavajući “apsolutni šok i užas” gledajući snimku nesreće na televiziji.

Nakon nesreće iz bolnice se javio i sam Grosjean.

“Pozdrav svima, samo vam želim reći da sam dobro. Zapravo, skoro sam dobro. Hvala vam na porukama i posebno hvala osoblju na stazi i u bolnici. Nadam se da ću vam uskoro moći pisati poruke prstima te vas tako obavijestiti što se događa i kako sam”, poručio je među ostalim.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020