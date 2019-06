View this post on Instagram

Srpska deca oduševila Hrvate. Čestitala im posle utakmice i pozdravljala se s njima 👏 👊 ❤ . Najveći utisak posle meča ostavili su mali navijači Srbije, bolje reći deca koja su sportski pozdravljala rukometaše Hrvatske i pružali im ruke da ih pozdrave 👏 . @rukometnisavez #Srbija #Hrvatska #rukomet #TelegrafTV #telegrafrs #Serbia #Croatia #handball