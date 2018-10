SNIMKA MODRIĆA SA SVADBE U POSUŠJU POSTALA HIT: ‘Spavaš li mirno Tomislav Bralić i klapa Intrade?’

View this post on Instagram

Čestitamo @lukamodric10, bivšem nogometašu @hsk.zrinjski na velikom priznanju za najboljeg igrača svijeta❗👏🏆⚽ Ponosni smo što smo imali čast da se družimo s Lukom i zajedno s njim zapjevamo Calle largu na nezaboravnoj svadbi u Posušju❗☺🎤🎵🎸 #svatovi #pir #hercegovina #posušje #posusje #lukamodric #lukamodrić #realmadrid #halamadrid #zadar #callelarga