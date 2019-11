Snimka iz svlačionice Milana podigla je veliku prašinu u Italiji

Hrvatski nogometaš Ante Rebić našao se na udaru navijača Milana nakon što je procurila snimka iz svlačionice na kojoj sat vremena prije utakmice s Napolijem krati vrijeme gledajući u mobitel. Nije on bio jedini koji je to radio. S njim u društvu snimljeni su Franck Kessie i Lucas Biglia. Posebno je to zasmetalo navijače jer je Milan odigrao 1:1.

Rebić se u ponedjeljak poslijepodne oglasio objavom na Instagramu. Uz svoju fotografiju objavio je i tekst: „Osmijeh je najbolji način da se suočite sa svakim problemom, da srušite svaki strah i sakrijete svaku bol.”

Malo potom trener Stefano Pioli pojasnio je što su njegovi igrači radili.

“Upotreba mobitela u svlačionici prije utakmice je dopuštena za slušanje glazbe. Svaki igrač ima svoj popis pjesama i istovremeno se opušta za izlazak na teren. Povrh svega, dozvoljeno je koristiti aplikaciju s videozapisima protivnika s kojima ćemo igrati. Za igrače je to korisno sredstvo, gledaju pokrete i faze igre protivnika prije utakmice. To je ujedno i način pripreme za utakmicu”, rekao je Pioli, javlja Gazzetta dello Sport. Također, oglasio se i Biglin menadžer Enzo Montepaone.

“Samo se poslužio Milanovom aplikacijom kako bi vidio promjenu formacije za Napoli. Biglia je primjer suigračima. Nikad nitko nije dovodio u pitanje njegovu predanost radu i poštovanje”, poručio je.