SNIMA SE FILM O FURYJU, A ON JE ODABRAO GLUMCA I IZAZVAO NEVJERICU: ‘Očito je nemoguće da me glumi netko tko nije bijelac’

Irski boksač i aktualni svjetski prvak po WBC verziji Tyson Fury jako je osebujan lik. Uz ogromno boksačko umijeće u ringu, on je poznat i kao jako zabavna osoba i pravi “showman”, a sada je pravi hit postala njegova posljednja izjava.

Naime, Fury je potvrdio da filmska kuća iz Hollywooda želi snimiti film o njegovom životu, a otkrio je i da se sastao s režiserima i razgovarao o temama povezanim s tim filmom koji će se zvati “The Tyson Fury life story”, a trebao bi se početi snimati sljedeće godine.

‘On je fantastičan i može glumiti svakoga’

Na tom sastanku režiseri su pitali Furyja kojeg glumca bi htio da ga glumi, a njegov odgovor ih je potpuno šokirao jer se radi o tamnoputom Denzelu Washingtonu.

"Who do I want to play me? Obviously Denzel Washington!"https://t.co/GtkGBnvYpU — talkSPORT (@talkSPORT) May 27, 2020

“Pitali su me koga želim i odmah sam rekao Denzel Washington. On je fantastičan glumac koji može glumiti svakoga. Ne znam kako bi izveo moj glas. Oni su me na to čudno gledali i samo se smijali. Na kraju sam im rekao da oni odluče. Očito je nije moguće da me glumi netko tko nije bijelac, a jedva čekam da vidim tko će to biti”, otkrio je Fury u razgovoru za BT Sport.