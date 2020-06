SLUŽBENO JE POTVRĐENO KAKO ĆE IZGLEDATI ZAVRŠNICA LIGE PRVAKA I EUROPSKE LIGE: Glasine su se obistinile, ovo nikad nije viđeno

Izvršni odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA) u srijedu je potvrdio kako će se završnica ovosezonske Lige prvaka odžati u Lisabonu od 12. do 23. kolovoza i tako potvrdila ono o čemu su brojni mediji već pisali.

U ponedjeljak su klubovi i UEFA dogovorili konsenzus kako će bi Liga prvaka trebala bi biti završena “Final 8” turnirom te je sastanak IO UEFA-e bio tek formalnost.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

Četvrtfinala, polufinala i finale u Europskoj ligi će se igrati na knock-out turniru u njemačkim gradovima Kolnu, Duisburgu, Dusseldorfu i Gelsenkirchenu Od 10. do 21. kolovoza.

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

