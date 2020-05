SLUŽBENO JE, BELGIJA POTVRDILA TKO ĆE JE VODITI NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Prva reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici donijela očekivanu odluku

Španjolac Roberto Martinez produljio je svoj ugovor kao izbornik Belgije do 2022. godine, objavio je u srijedu Belgijski nogometni savez (RBFA).

BELGIJANCI RIJEŠILI PITANJE IZBORNIKA: Zna se tko će De Bruynea i ekipu voditi na Euru i Svjetskom prvenstvu?

Martinez vodi ‘crvene vragove’ od 2016. i s njima je došao do trećeg mjesta na svjetskom prvenstvu 2018., što je najbolji rezultat u povijesti belgijske reprezentacije.

Hands up if you've signed a new contract 🙋

Roberto Martinez, who led 🇧🇪@BelRedDevils to third place at the 2018 #WorldCup, is staying on until 2022 ✍️ pic.twitter.com/2C3vZoMqhw

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) May 20, 2020