SLUČAJ KORONVIRUSA U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI: Pozitivan je kondicijski trener

Svi igrači su na testiranju bili negativni

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je u četvrtak kako je na posljednjem redovnom testiranju igrača i stožera reprezentacije, obavljenom u srijedu, pozitivan na koronavirus bio kondicijski trener Luka Milanović.

Kondicijski trener Milanović će idućih 14 dana provesti u samoizolaciji, a iz HNS-a su dodali kako nije imao niti ima simptome bolesti COVID-19.

Bez rizičnih kontakata

“O pozitivnom slučaju obaviještena je nadležna epidemiološka služba koja je detaljno analizirala sve kontakte dr. Milanovića te je procijenila kako su proteklih dana u okviru reprezentacije poštovane sve stroge mjere prevencije zaraze. Uzimajući to u obzir, epidemiolozi su procijenili da nije bilo rizičnih kontakata te su donijeli odluku o samoizolaciji samo za kondicijskog trenera Vatrenih. Milanović je, kao i drugi članovi stožera i reprezentativci, testiran prije okupljanja te je bio negativan. Međutim, to ne znači da tada virus nije bio u fazi inkubacije. Tijekom okupljanja reprezentacije na snazi su vrlo stroge i posebne mjere zaštite, što vrijedi i za osoblje hotela u kojem je smještena reprezentacija, gdje su svi članovi osoblja testirani prije dolaska reprezentacije, a poštuju se posebne mjere dezinfekcije i vrlo strogi protokoli. Svi ostali testovi na igrače i članove stožera hrvatske reprezentacije vratili su se negativni. Vatreni će tako po planiranom rasporedu u petak krenuti prema Portugalu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera kao što je bilo i do sada”, objavio je HNS.

Prema predviđenom planu reprezentacija će imati još dva testiranja, prvo u petak u Portu, a drugo u ponedjeljak u Parizu.