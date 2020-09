Finale Zapada između LA Lakersa i Denver Nuggetsa počinje večeras

Košarkaši Miami Heata poveli su protiv Boston Celticsa sa 2-0 u finalu doigravanja Istočne konferencije NBA lige nakon što su u drugom susretu u seriji na četiri pobjede slavili sa 106-101.

Bila je to još jedna utakmica u koji je Miamo lovio zaostatak. U prvom susretu su gubili sa 14 koševa razlike, no uspjeli su okrenuti rezultat. Sinoć su u jednom trenutku bili na -17, no ipak su slavili.

“Nimo se predavali. Grizli smo, čvrsto smo grizli,” kazao je Bam Adebayo koji je ubacio 21 koš uz 10 skokova i četiri asistencije.

“Očito si volimo otežavati. Volimo gubiti s više od 10 koševa razlike, ” dodao je sa smiješkom Jimmy Butler nakon što je zaključio utakmicu sa 14 koševa.

Najefikasniji u redovima Heata bio je Slovenac Goran Dragić sa 25 koševa i pet asistencija, dok je Duncan Robinso dodao 18 koševa.

Kod Bostona najefikasniji su bili Kemba Walker sa 23 koša i sedam skokova, Jayson Tatum sa 21 košem i pet skokova, te Jaylen Brown sa 21 košem i šest skokova.

“Frustrirani smo, trebali smo voditi 2-0, a mi gubimo.Međutim, ništa još nije gotovo. Igramo dobro, a to je najvažnije,” naglasio je Walker. Treća utakmica je na rasporedu u subotu.