SLJEDEĆE SEZONE ĆE SE BUNDESLIGA IGRATI S NAVIJAČIMA NA TRIBINAMA? Poznato je kada bi mogla početi

Predsjednik Njemačke nogometne lige (DFL) Christian Seifert u razgovoru za dnevni list “Die Welt” izjavio je kako će nova sezona Bundeslige početi 11. ili 18. rujna.

Seifert je najavio kako bi klubovi koji sudjeluju u eurokupovima mogli kasnije započeti sezonu, a postoji i mogućnost da se u novoj sezoni ipak dopusti prisutstvo gledatelja na tribinama.

German football league CEO Christian Seifert confirms the Bundesliga is ready to resume the season on May 9.

"Yes, the Bundesliga is ready. But the final decision has to be made by politicians."pic.twitter.com/jPOcDD7HDi

