SLAVNOM VRATARU NE ULAZI U GLAVU SPORNA ODLUKA: ‘Hrvatska to nije zaslužila. Oni su za mene pobjednici…’

Hrvatska je osvojila drugo mjesto u Rusiji.

Za legendarnog danskog vratara Petera Schemeichela Hrvatska je najbolja momčad Svjetskog prvenstva. Rekao je to nakon finala u kojem je Francuska slavila 4-2. Ikona Manchester Uniteda, koja je za vrijeme SP-a bila stručni komentator ruskog RT-a, dodala je i da je sudac Nestor Pitana uništio utakmicu, jer je Francuskoj dodijelio penal nakon uz pomoć VAR-a.

DALIĆU SE NAKLONILA KRCATA DVORANA: ‘To se u finalu ne sudi. Moja budućnost? Trenutno mi je samo jedno na pameti…?

“Veliki je to trenutak u finalu Svjetskog prvenstva i on ih je ispuhao. Svo junaštvo, sva dodatna energija, sve što su im je pomoglo da se vrate u zadnje tri utakmice je nestalo. Upravo to ovo finale nije zaslužilo”, kazao je Danac.

https://www.rt.com/sport/433279-schmeichel-croatia-people-team-award/

Istaknuo je da je Francuska ‘zaslužila’ svoju pobjedu, ali da je Hrvatska u Rusiji pokazala najviše.

“To im je moje osobno priznanje. Hrvatska je osvojila srca ljudi. Inspirirali su sve nas i pokazali da se upornim radom može ostvariti veliki rezultat”, kazao je Schemeichel.

Pitanina odluka iz 38. minute izazvala je još reakcija brojnih legendi.

“Kada sudac nije siguran u svoju odluku, onda ne bi trebao dosuditi kazneni udarac. To je bila pogrešna odluka”, oglasio se Juergen Klinsmann.

“Nema šanse da tako smiješna odluka odluči pobjednika finala. To nismo zaslužili nakon ovakvog turnira”, smatra Alana Shearera.

“Bilo je igranje rukom i 11-erac je ispravno dosuđen”, poručio je pak bivši njemački sudac Thorstena Kinhoefera.

“Igranje rukom je bilo očito, ali isto tako i nenamjerno”, smatra bivši španjolski sudac Andujar Oliver.