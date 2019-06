SLAVNI TRENER UNIŠTIO MESSIJA: Prozvao Argentinca i rekao ono što se nitko do sada nije usudio, spominjao i Rakitića

Smatra ga najodgovornijim za neuspjehe kluba

Nizozemski stručnjak Louis van Gaal uputio je kritike na računa Lionela Messija i to na dan kada Argentianc slavi 32. rođendan.

“Mislim da bi se Messi trebao zapitati kako je moguće da tako dugo nije osvojio Ligu prvaka. On je najbolji pojedinac na svijetu i sviđa mi se. Međutim, zašto nije osvojio Ligu prvaka pet godina? Kao kapetan to se mora zapitati. Barcelona ima sjajnu momčad. Ne možete reći da je Rakitić loš igrač, ili Coutinho, Alba…. ili da je Ter Stegen loš vratar…. Barcelona ima 30 igrača, ali Messi je također odgovoran za neuspjehe kluba. On se mora prilagoditi momčadi, a ne obratno”, kazao je Nizozemac za El Pais.

Prilagodio se momčadi

“Guardiola je osvajao trofeje jer je imao Messija, ali nije mu dozvolio da igra kako je htio. Messi se prilagodio momčadi, a ne obratno”, rekao je Van Gaal.

Upitan je i koga smatra najboljim momčadskim igračem, ako Messija smatra najboljim pojedincem

“Jedan od najboljih je James Milner. Igrao je i na mjestu veznjak i na mjestu braniča u finalu Lige prvaka. Sjajno je što je to u stanju napraviti s 33 godine”, završio je.