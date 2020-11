Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Armando Maradona umro je u srijedu od srčanog udara, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan.

KAKO JE IZGLEDAO MARADONIN ZADNJI DAN: ‘Rano je ustao, malo prošetao i nekoliko sati kasnije ponovno otišao u krevet…’

Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj u svojoj kući u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

NASLOVNICE UGLEDNIH MEDIJA: ‘Sad je u Božjim rukama’; France Football otišao najdalje; ‘Bog je mrtav’

Nakon što je svijet doznao tu tužnu vijest, od Maradone se opraštaju brojni sportaši i uglednici, a trener Marseillea Andre Villas-Boas dao je zanimljiv prijedlog Međunarodnoj nogometnoj organizaciji (FIFA-i).

Villas Boas je zatražio da u čast legendarnog Argentinca više niti jedan nogometaš u svim natjecanjima na svijetu ne nosi dres s brojem 10, koji je bio Maradonin zaštitni znak.

“Volio bih da FIFA povuče dres s brojem 10 u svim momčadima i svim natjecanjima. To bi bio najbolji način da se mu se oda počast. Ovo je veliki gubitak za nogometni svijet”, prenosi BT Sports riječi portugalskog trenera.

André Villas-Boas on Diego Maradona:

🗣 “I would like FIFA to retire the #10 shirt in all competitions, for all teams. It would be the best homage we could do for him. He is an incredible loss for the world of football." pic.twitter.com/qrG0LQD3aU

— Football Tweet (@Football__Tweet) November 25, 2020