SLAVNI TALIJANSKI TRENER KRITIZIRAO MILAN: Nije sretan što dovode trenera zbog kojeg je Boban dobio otkaz; ‘Napravio je zanimljive, ali nebitne stvari’

Talijanski velikan Milan sve je dogovorio s njemačkim nogometnim stručnjakom Ralfom Rangnickom koji bi od sljedeće sezone trebao preuzeti funkcije trenera i sportskog direktora u Rossonerima, objavili su prije nekog vremena talijanski mediji.

TALIJANI SU SIGURNI – ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BOBAN OTIŠAO IZ MILANA PREUZIMA ROSSONERE: Poznati su svi detalji

Rangnick će s Milanom potpisati trogodišnji ugovor, s mogućnosti produživanja na još jednu godinu, a godišnje će zarađivati pet milijuna eura. Potvrđeno je da će u Milanu on biti menadžer “engleskog tipa”, odnosno da će paralelno obnašati dužnosti trenera prve momčadi i sportskog direktora.

Ralf Rangnick agrees to become Milan manager for start of 2020-21 season @FabrizioRomano https://t.co/cWtJgKbpkM

— Guardian sport (@guardian_sport) July 6, 2020