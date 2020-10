Otišao je iako je napravio veliki posao u klubu

Prije točno godinu dana Milana je donio najbolju odluku u dugo vremena i na klupu doveo Stefana Pilija. Talijanski stručnjak odužio im se na povjerenju na najbolji mogući način te je momčad od luzera doveo do statusa ozbiljnog kandidata za jednu od pozicija koje vode u Ligu prvaka. U prve tri utakmice ove sezone pobijedili su sve suparnike, a koliko je ovaj Milan jak znat ćemo uskoro kada je na redu derbi s Interom.

Jedan od najzaslužnijih ljudi za dolazak Piolija bio je Zvonimir Boban. No, on je zbog neslaganja izvršnim direktorom kluba Ivanom Gazidisom morao napustiti San Siro. A da je to bila pogrešna odluka kluba smatra legendarni Marcelo Lippi.

“Pioli je stvorio ozbiljnu momčad. U međuvremenu, Maldini je dobio dodatnu moć i potpisao je neke važne igrače. Sada vidim uvjerljivu i ujedinjeni momčad. Puno se osjeti utjecaj Maldinija u napretku ovog Milana. Međutim, klub je napravio jako veliku pogrešku što se odrekao Zvonimira Bobana i kad se činilo da će se isto dogoditi Maldiniju i Pioliju. Na svu sreću, Pioli je nastavio raditi svoj posao na najvišoj razini”, rekao je Lippi za Sky Italia.

Ne treba zaboraviti da je Boban bio najzaslužniji za još dva kljuna poteza prošle sezone, dolazak Ante Rebića i povratak Zlatana Ibrahimovića.