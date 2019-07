SLAVNI TALIJANSKI PRVOLIGAŠ ŽELI HAJDUKOVOG DRAGULJA: Navodno su već počeli pregovori?

Slavni talijanski prvoligaš Roma pregovara oko transfera 17-godišnjeg hrvatskog braniča Marija Vuškovića iz Hajduka, javio je talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio.

Roma are also in talks with Hajduk Split for 17-year-old Croatian centre-back Mario Vušković, according to @DiMarzio.

— Get Italian Football News (@_GIFN) July 27, 2019