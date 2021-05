Mladi branič splitskog Hajduka Mario Vušković nsve je bliže transferu u redove talijanskog prvoligaša Torina i još se trebaju samo finalizirati posljednji detalji kako bi posao bio gotov, objavio je talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira.

VELIKANI ULAZE U RAT ZA HAJDUKOVU ZVIJEZDU: Bijeli za njega traže ogroman novac, poznato koliko žele zaraditi

O transferu 19-godišnjeg Vuškovića u neki strani klub piše se već neko vrijeme.

Podsjetimo, u travnju je glasno odjeknula vijest da je škotski velikan Celtic ponudio pet milijuna eura Hajduku za Vuškovića (19) te da su tu ponudu Splićani glatko odbili.

Talijanski mediji nakon toga su objavili da su za Vuškovića zainteresirani i talijanski klubovi Napoli, Torino te Sassuolo.

Tada je objavljeno i da Hajduk za svojeg 19-godišnjaka traži šest milijuna eura te određeni postotak od sljedeće prodaje.

Sada je očito da u utrci za Hajdokovu mladu zvijezdu bio najbrži Torino i pretpostavlja se da će cijeli posao biti uskoro službeno potvrđen.

Mario #Vuskovic (born in 2001) is getting closer to #Torino from #HajdukSplit. Last details to finalize the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2021