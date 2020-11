SLAVNI TALIJAN NAKON POBJEDE NAD RIJEKOM GOVORIO O MARADONI: ‘Nadam se da će gore na nebu sresti moju sestru’

Trener Napolija Gennaro Gattuso, nakon što su u četvrtak svladali Rijeku u 4. kolu skupine F Europske lige s 2-0, istaknuo je poslije utakmice da je atmosfera u gradu bila potpuno drugačija nakon smrti klupske legende Diega Maradone.

OBRAČUN RIJEKE I NAPOLIJA POČEO S MINUTOM ŠUTNJE: Nikad tužniji uvod u utakmicu na San Paolu

“Vozeći se kroz grad mogli ste osjetiti da je atmosfera potpuno drugačija. Uz svo poštovanje prema zaštitniku Napulja San Gennaru, teško je reći tko je važniji za ovaj grad, Diego Maradona ili San Gennaro. Maradona je ostvario ono o čemu su generacije Napolitanaca sanjale, osvojio je dva naslova prvaka Italije (1987, 1990) u doba kada su trofeje gotovo isključivo osvajali klubovi sa sjevera zemlje”, kazao je za talijanske medije Gattuso.

‘San Paolo’ stadium, Napoli.

Soon ‘Diego Armando Maradona’ stadium.

Tonight – before the Europa League match against Rijeka – for #D10S.

What a pic [by Simone Larocca].

🏟💙🇮🇹🇦🇷 pic.twitter.com/eLEcNaEuRj

