SLAVNI PORTUGALAC STAO U MODRIĆEVU OBRANU: ‘On nije zaslužio da se tako govori o njemu’

Bivši portugalski vratar Vitor Baia (48), koji je u utorak prisustvovao World Football Summitu u Madridu, htio je da njegov sunarodnjak Cristiano Ronaldo dobije Fifinu nagradu The Best. Međutim, istaknuo je da ne smatra nepravednim što je naslov najboljeg otišao hrvatskom reprezentativcu Luki Modriću.

“Kao Portugalac volio bih da je nagradu The Best dobio Cristiano, no potrebno je biti sposoban analizirati što se dogodilo. Vjerujem da je Modrić također zaslužio tu nagradu. Potrebno je napraviti kompletnu analizu, ali ja vjerujem da bi bilo zasluženo i da je Ronaldo dobio priznanje”, rekao je bivši vratar Barcelone i Porta.

Poruka Ronaldu i Messiju

“Modrić nije zaslužio da se govori o nepravdi jer je imao fantastičnu sezonu, no kažem volio bih da je Cristiano pobijedio. Također sam htio vidjeti i njega i Messija na priredbi. Trebali su biti ondje jer imaju društvenu odgovornost. Cristiano i Messi trebali su prvi čestitati Modriću”, dodao je.

Luis Figo isto tako smatra da je Ronaldo mogao biti pobjednik, ali je poručio da je hrvatski kapetan zasluženo osvojio priznanje.

“Smatram da je Modrić zasluženo dobio nagradu nakon godine kakvu je imao. Osvojio je puno titula te sjajno odigrao na Svjetskom prvenstvu. Nevjerojatan je igrač. Svi nominirani igrači zaslužili su ovu nagradu, no samo ju je jedan mogao dobiti”, rekao je, nekadašnji igrač Barcelone, Real Madrida i Intera.