SLAVNI NIZOZEMSKI NOGOMETAŠ SRUŠIO SE NA UTAKMICI: Već mu je ranije dijagnosticirana srčana mana

Tridesetogodišnji nizozemski nogometaš Daley Blind srušio se na travnjak i uhvatio za prsa krajem utakmice svojeg Ajaxa protiv Herthe.

Nakon toga je odmah do njega dotrčao liječnički tim, koji mu je ukazao pomoć. Blind se ubrzo ustao i napustio teren te ostišao u bolnicu na preglede koji bi trebali utvrditi što mu se točno dogodilo.

Daley Blind collapses on the pitch, heart problem resurfaces during Hertha Berlin friendly #DaleyBlind #Ajax https://t.co/gfkDEBjF0Z

— Republic (@republic) August 26, 2020