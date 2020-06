SLAVNI NIJEMAC NE ŽELI KOVAČA U BORUSSIJI? Procurilo ime igrača koji blokira Nikin dolazak u Dortmund, evo što mu ne može oprostiti

Već neko vrijeme u Njemačkoj kruže glasine da će Borussija Dortmund na kraju ove sezone raskinuti sa svojim trenerom Lucienom Favreom te da će poziciju na klupi preuzeti neki novi stručnjak.

U kontekstu dolaska u Borussiju spominjao se bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, no njega na toj poziciji ne želi vidjeti slavni njemački branič i igrač Borussije Mats Hummels.

Kovač je Hummelsa vodio u Bayernu i taj dvojac nije imao pretjerano dobar odnos te je njemački branič odlučio otići iz Munchena kada je klub doveo još neka obrambena pojačanja.

Niko Kovač is among the candidates to replace Lucien Favre at Dortmund, according to BamS.

The former Bayern manager enjoys great appreciation from CEO Hans-Joachim Watzke. However his relationship with Mats Hummels could be a sticking point pic.twitter.com/6rxycvecsx

— Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) November 23, 2019