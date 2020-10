SLAVNI MOTOCIKLIST VALENTINO ROSSI POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Zaražena je i poznata plivačica Federica Pellegrini

U Italiji je u četvrtak odjeknula vijest da su dvoje njezinih vrlo poznatih sportaša i zvijezda – motociklist Valentino Rossi i plivačica Federica Pelegrini – zaraženi koronavirusom.

Sedmorostruki svjetski prvak u elitnoj klasi motoGP, Italijan Valentino Rossi (31) objavio je da je pozitivan na svom instagram turniru.

BREAKING: @ValeYellow46 to miss #AragonGP following positive COVID-19 test 📋

We wish Vale a speedy recovery and look forward to seeing him back soon! 💪#AragonGP 🏁 | 📰https://t.co/PtIgXPcQzG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2020