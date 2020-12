SLAVNI KOŠARKAŠ U 41. GODINI ŽELI POTPISATI ZA LA LAKERSE: ‘Sjedenje na klupi me ne zanima’

Iako ima 40 godina i nije igrao od ožujka 2019., španjolski košarkaški centar Pau Gasol nada se da bi mogao nastaviti NBA karijeru u Los Angeles Lakersima zajedno sa bratom Marcom Gasolom, koji je nedavno pojačao NBA prvake.

Pau Gasol je s Lakersima osvojio dva naslova prvaka 2009. i 2010. godine, kada je momčad predvodio Kobe Bryant.

“Vrijeme provedeno u Lakersima bilo mi je jedno od najljepših u karijeri, a sada bi bilo još posebnije jer bih igrao zajedno sa bratom. Ako bi mi se pružila prilika odmah bi pristao, ali želim igrati i znati da sam potreban momčadi. Sjedenje na klupi me ne zanima”, izjavio je Pau Gasol za američke medije.

Spoke exclusively with Pau Gasol today about his hopes of an NBA comeback, his brother Marc signing with the Lakers, his arduous recovery process, and how someone rehabs during a pandemic: https://t.co/2EU0dtZT67

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) December 9, 2020