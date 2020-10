Talentirani hrvatski 17-godišnji branič Filip Pobi na korak je do odlaska iz Dinama i potpisa za talijanskog velikana Milan, objavila je Sportitalia.

Desni bek Pobi bi trebao postati novo pojačanje Rossonera, koji su u ovom prijelaznom roku već doveli mlade talente Šveđanina Lukasa Bjorklunda i Emila Robacka te Francuza Pierrea Kalulua, a uskoro se očekuje i dolazak njegovog sunarodnjaka Colija Sacoa.

AC Milan are signing 17-year-old Dinamo Zagreb right-back Filip Pobi.

He is currently an Croatia U17 international and previously played for Sesvete and Lokomotiva youth.

Our hopes of having a quality RB in the future are growing more and more, let's hope he develops well. 🇭🇷 pic.twitter.com/SWUZLGQo51

