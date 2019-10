SLAVNI HRVATSKI TRENER O DALIĆEVOM ODLASKU U SAUDIJSKU ARABIJU: ‘Treba ići u ligu Petice, na Bliski istok može uvijek’

Riječ je o treneru koji ima bogato iskustvo rada na Bliskom istoku

Proslavljeni hrvatski trener Branko Ivanković prokomentirao je vijest o ponudi Al-Ittihada iz Saudijske Arabije koji navodno želi na klupu dovesti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

Vijest je donio tamošnji Okaz, koji piše da bi izbornik uskoro mogao preuzeti klub koji je ranije vodio Slaven Bilić. O detaljima ponude se ne piše, ali poznato je da novac njima nije problem.

Jedan od najplaćenijih trenera

“Točno je da je Dalić mogao ići u Al-Hilal ovog ljeta za ogroman novac. Pitanje je hoće li više ikad dobiti takvu ponudu. To znam jer bio sam tamo, poznajem ljude koji su u to bili uključeni. Ja ne mogu govoriti o brojkama, ali definitivno bi bio među najbolje plaćenim trenerima svijeta. Nije prihvatio, želi završiti ciklus s reprezentacijom s Europskim prvenstvom. No, jasno je, kad bi Dalić htio, danas bi mogao otići u Saudijsku Arabiju “, izjavio je Ivanković za Sportske novosti.

Ivanković ima bogato iskustvo rada u saudijskom nogometu i dobro je upućen u situaciju u tamošnjem nogometu. Posljednji klub kojeg je vodio bio je tamošnji prvoligaš Al-Ahli.

Vatreni na prvom mjestu

Za Dalića kaže da će prvo završiti kvalifikacije i nadolazeći nastup na Europskom prvenstvu s Hrvatskom.

“On želi završiti svoju reprezentativnu priču s Europskim prvenstvom, naravno očekivajući ili željeći veliki rezultat. Kako to svi mi maštamo, možda i malo neobjektivno. Ali imamo pravo na nadu i optimizam. Potom tko zna, nikad kod trenera nije sigurno”, prokomentirao je.

Dalićev odlazak u Saudijsku Arabiju ne odbacuje, ali ne u klub koji se spominjao.

‘Vrijeme je za lige Petice’

“To su njihove glazbene želje. Mislim da ne dolazi u obzir, da je htio tamo otišao bi u Al-Hilal koji bolje plaća, ima kvalitetniju momčad i vjerojatno će biti prvak Azije”, rekao je Ivanković pa zaključio:

“Po meni, Dalić treba tražiti šansu u ligi Petice. U najboljim je trenerskim godinama, ostvario je sjajne rezultate, s pravom može očekivati ponude iz elitnih prvenstava. To bi mu trebao biti put. Na Bliski istok ili Daleki istok uvijek može otići i zaraditi novac.”