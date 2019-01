IKONA HR RUKOMETA UPOZORAVA: ‘Zaboravite sve ovo do sada, prvenstvo tek počinje i čeka nas skupina smrti’

U utorak je dan odmora, a u srijedu će našu reprezentaciju čekati lakši ispit protiv Bahreina te priprema za dvoboj sa Španjolskom.

Hrvatska rukometna reprezentacija u ponedjeljak je u 3. kolu skupine B Svjetskog prvenstva svladala Makedoniju s 31-22 (16-11) te je osigurala prolazak u drugi krug.

“Već smo praktički prošli u drugi krug što je mislim i očekivano. Onaj osnovni cilj je ispunjen, a pravo prvenstvo počinje u četvrtak, u utakmici sa Španjolskom gdje bi bilo dobro da se pobijedi i poslije toga prolazimo u skupinu smrti. Tamo će biti Nijemci, Francuzi i Brazil, prvi cilj je ispunjen, ali prvenstvo tek počinje”, rekao je Zlatko Saračević u emisiji Stadion HRT-a.

Osvrnuo se i na činjenicu da su se neki mladi igrači pokazali u reprezentaciji, ali i da i dalje puno toga ovisi o kapetanu Domagoju Duvnjaku.

Lanjski problem

“Novi igrači koji su ušli u reprezentaciju i već su na Mediteranskim igrama pokazali kvalitetu. Prošle godine nam je najveći problem bio kada se ozlijedio Duvnjak. Sada se nadamo da će izdržati”, rekao je Saračević te se osvrnuo na vratare.

“Šego ima jednu fenomenalnu sezonu u Szegedu. On je prije par godina bio u Zagrebu pa je otišao van. Bio je u nekim kombinacijama, ali sada je konačno dobio šansu, ima iskustvo i rutinu. A Stevanović – znamo tko je on i nadamo se da će ovako izdržati do kraja”, rekao je Saračević.

O rukometu

Ovom povodom osvrnuo se i na sam sport, koji ga je obilježio.

“Kvaliteta rukometa se širi, međutim jedino Afrika malo tu zaostaje. Brazil je već godinama u muškoj i ženskoj konkurenciji tu, Argentina ima isto jednu dobru ekipu u rukometu i Čile. Jedan dio svijeta se diže, no ostaje činjenica da je Europa tu glavna i pobjeđuje, malo teže nego prije, ali favoriti idu dalje”, poručio je trener hrvatskih prvakinja Podravke Veget.