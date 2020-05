SLAVNI HRVATSKI KOŠARKAŠ ISKRENO PROGOVORIO: ‘Naša košarka bila je jako napredna, ali više nije…’

Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon (34) bio je gost “digitalnih obožavatelja” turskog prvoligaša Anadolu Efesa odgovarajući na brojna pitanja navijača.

Simon je otkrio navijačima kako provodi vrijeme u izolaciji, tko mu je bio idol, voli li nogomet, te usporedio tursku i hrvatsku košarku.

Simon je naglasio kako je teško usporediti košarkašku kulturu dviju zemalja, ali i dodao kako je budućnost turske košarke jasnija od hrvatske košarke.

Krunoslav Simon: My older daughter asks me what I'm doing at home all the time | Eurohoops https://t.co/Svg921qZyy

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 21, 2020