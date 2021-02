Jedan od najboljih golfera svih vremena, 45-godišnji Amerikanac Tiger Woods, izletio je automobilom s ceste u predgrađu Los Angelesa, a pri prevrtanju je doživio teške i višestruke ozljede nogu.

SLAVNI GOLFER TIGER WOODS DOŽIVIO TEŠKU PROMETNU NESREĆU: Vatrogasci ga morali izvlačiti iz uništenog vozila

Nesreća se dogodila u utorak 7.12 ujutro po lokalnom vremenu u blizini naselja Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes, priopćili su iz ureda šerifa za područje Los Angelesa.

Slike s mjesta nesreće su pokazale automobil prevrnut na bok i sa značajnim oštećenjima prednjeg dijela. Woods je ostao zarobljen u vozilu pa su bila potrebna posebna kliješta kako bi ga djelatnici hitne službe mogli izvući iz oštećenog automobila.

“Tiger Woods je sudjelovao u prometnoj nesreći jutros u Kaliforniji te je pretrpio višestruke ozljede nogu. Nalazi se na operaciji pa zahvaljujemo na privatnosti i podršci”, izjavio je Woodsov zastupnik Daniel Rapaport za Golf Digest.

La Times pak javlja kako su mu liječnici morali ugraditi šipku u desnu nogu i staviti vijke u stopalo i gležanj te dodaju kako je golfer budan, svjestan te da se oporavlja.

Šerif Alex Villanueva izjavio je kako je Woods vozio nešto većom brzinom od normalne, dok je njegov zamjenik, Carlos Gonzalez, koji je prvi stigao na mjesto nesreće dodao sljedeće: “Razgovarali smo. Pitao sam ga kako se zove. Rekao mi je Tiger i u tom trenutku sam ga prepoznao”. Otkrio da je Woods bio smiren i lucidan iako je bio zarobljen u smrskanom automobilu. Iz njega su ga izvukli vatrogasci.

“Radim ovaj posao neko vrijeme. Vidio sam puno fatalnih nesreća. Gospodin Woods je jako sretan što je iz ove nesreće izašao živ”, dodao je Gonzales.

Brojni njegovi prijatelji poslali su mu, inače, poruke podrške. Među ostalim, oglasili su se bivši predsjednik SAD-a Barack Obama, Serena Williams, golferi Justin Thomas i Jack Nicklaus….

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out.

— Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021