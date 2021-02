Slavni američki golfer i jedan od najpoznatijih sportaša svijeta, Tiger Woods, u utorak je doživio tešku prometnu nesreću nakon koje je hitno prevezen u bolnicu, javlja to američki NBC.

Poznati golfer bio je sam u automobilu koji je gadno oštećen u nesreći. Nesreća se dogodila u okolici Los Angelesa, a američki mediji pišu kako svjedoci tvrde da su Woodsa iz automobila morali spašavati vatrogasci jer vozilo je bilo potpuno razbijeno.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021