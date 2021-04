Vijest o osnivanju nogometne Superlige u kojoj bi igrali najbolji i najbogatiji europski klubovi izazvala je pravu buru u nogometnoj zajednici, a i šire.

U Superligi bi sudjelovali španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali PSG, Bayern i Borussiju Dortmund da im se priključe, ali ta tri kluba su ih odbili.

A na činjenicu da se među navedenim nalazi šest engleskih klubova i na reakcije s otoka osvrnuo se slavni britanski glumac Stephen Fry.

6 football clubs have achieved something that no politician or public figure has managed in these times of fracture, fission & feuding. They have brought together the whole divided nation, indeed all of Europe – everyone united in disgust & revulsion at such greed and stupidity

— Stephen Fry (@stephenfry) April 19, 2021