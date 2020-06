SLAVNI FRANCUSKI SPORTAŠI ŽRTVE SU RASIZMA: Ispod njihovih fotografija ispisane su jako uvredljive poruke

Jedan od najboljih judaša svih vremena Francuz Teddy Riner (31) i njegov sunarodnjak i atletičar Dimitri Bascou (33) žrtve su rasističke uvrede koja je osvanula na ogradi francuskog Nacionalnog instituta za sport, stručnost i performanse (INSEP).

ZVIJEZDA BARCE PROKOMENTIRALA UBOJSTVO GEORGEA FLOYDA PA SE OPEKLA: Fanovi nisu zaboravili njegov rasistički ispad

Ispod njihovih slika ispisane su uvredljive rasističke poruke koje su šokirale Francusku. Osude stižu sa svih strana, a INSEP je cijeli slučaj prijavio policiji koja je otvorila istragu.

Francuski olimpijski odbor, francuska ministrica sporta Roxana Maracineanu, Međunarodna judo federacija, INSEP, i brojni sportaši osudili su uvredljive poruke.

Riner je jedan od najpoznatijih francuskih sportaša i smatra se jednim od najboljih judaša svih vremena. Tijekom karijere je osvojio dva olimpijska zlata (2012, 2016), deset svjetskih i pet europskih zlata. Bio je gotovo deset godina bez poraza nanizavši čak 154 pobjede.

Des insultes racistes ont été inscrites sur les photos d’athlètes autour de @INSEP_PARIS . Le judoka Teddy Riner et l’athlète Dimitri Bascou ont notamment été visés. La ministre des Sports a qualifié ces actes d’“ignobles”, appelant à poursuivre le “combat contre le racisme”. pic.twitter.com/cLRQR3mkBO

Bascou je osvojio olimpijsku broncu na 110 metara u Rio de Janeiru 2016. i europski naslov iste godine.

Ministrica sporta Roxana Maracineanu opisala je ova djela kao kukavička.

“Borba protiv rasizma mora se nastaviti. Nećemo posustati u našoj borbi,” napisala je na Twitteru.

Iz INSEP-a su također, snažno osudili rasističke uvrede, poručivši kako je institut “odraz različitosti Francuske, žena i muškaraca svih porijekla, koji nadmašuju sebe.”

“Odlučno osuđujemo ovo bijedništvo. Nećemo pognuti glavu, nećemo popustiti mržnji, kukavičluku i gluposti,” poručio je generalni direktora Instituta Ghani Yalouz dodavši kako su podnijeli prijavu policiji.

Francuska judašica Clarisse Agbegnenou, srebrna iz Rija, je kazala kako je “šokirana i tužna”.

“Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost,” dodala je citirajući Alberta Einsteina.

Albert Einstein disait: « Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine…» Je suis choquée et triste de découvrir les horreurs inscrites sur les portraits aux abords de @INSEP_PARIS des champions qui ont portés haut et avec beaucoup de fierté les couleurs de la 🇫🇷 pic.twitter.com/GkZLduYMLo

— AGBÉGNÉNOU Clarisse (@Gnougnou25) June 28, 2020