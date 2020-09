SLAVNI BRANIČ NAPUSTIO INTER I POTPISAO ZA NOVI KLUB: Ovdje ga je malo tko očekivao vidjeti

Urugvajski nogometni reprezentativac Diego Godin (34) potpisao je ugovor na tri godine s talijanskim prvoligašem Cagliarijem.

Godin dolazi u Cagliari nakon samo jedne sezone provedene u Interu.

DEAL DONE: Cagliari have signed Diego Godín from Inter Milan on a three-year deal. pic.twitter.com/HJkKFKYMiJ

— Isaac Waihenya (@IsaacWaihenya) September 24, 2020