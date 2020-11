Proslavljeni američki boksač i bivši prvak u četiri različite težinske kategorije Adrien Broner zbog svojeg jako nesmotrenog, može se reći poprilično blesavog, postupka završio je u zatvoru.

Broner je 2018. godine osuđen na dvije godine zavtora uvjetno zbog napada na žensku osobu u jednom noćnom klubu, a nakon privatne tužbe donesena je odluka da još morao platiti i 830 tisuća dolara.

Presuda prema kojoj mora platiti tu svotu donesena je u prosincu prošle godine, no Broner još uvijek nije platio financijsku kaznu jer je tvrdio da je bankrotirao.

Adrien Broner Thrown In Jail, Admits I'm a Broke Phony With $13 To My Name! https://t.co/7ME77OEKhu

— TMZ (@TMZ) November 3, 2020