Umirovljeni argentinski vratar Leo Franco (43), koji je najdublji trag ostavio u Mallorci i Atletico Madridu gdje je fantastično branio, otkrio je kojeg napadača smatra najboljim i iznenadio svojim odabirom.

Francu je legendarni napadač Real Madrida Raul Gonzalez bio najbolji kojega je ikad vidio na travnjaku.

“Po meni je Raul Gonzalez bio najbolji napadač. U svojem najboljem razdoblju bio je kao Messi i Cristiano zajedno. To je bilo ludo”, rekao je u svojem intervjuu na jednom YouTube kanalu.

