Već dugo traje neizvjesnost oko budućnosti Segija Ramosa (34), legendarnog kapetana Real Madrida, kojemu ugovor s Kraljevskim klubom istječe na kraju ove sezone.

REALU SE DOGAĐA ONO NAJGORE I SAMI SU SI KRIVI: Modrić dobio ponudu koja se ne odbija, Ramosu velikan nudi plaću 60 milijuna eura

S obzirom da on već u siječnju može pregovarati s novim klubovima i dogovoriti prelazak u njihove redove od sljedeće sezone, puno se pričalo o tome kako ga žele dovesti brojni europski velikani poput talijanskog Juventusa i francuskog Paris Saint Germaina koji su mu spremni ponuditi basnoslovnu plaću kako bi došao kod njih kao slobodan igrač.

NJEMAČKA PREUZELA VODSTVO U SVOJOJ GRUPI U LIGI NACIJA: Španjolci remizirali u Švicarskoj, Ramos postavio rekord pa promašio dva penala

No, čini se da je došlo do velikog preokreta i da će Ramos ipak ostati u Realu, čiji je član od 2005. godine.

Kako javlja El Larguero de la Cadena SER Real je Ramosu odlučio ispuniti želju i ponudio mu dvogodišnji ugovor, koji će uskoro potpisati.

Uprava predvođena predsjednikom Florentinom Perezom i generalnim direktorom Joseom Angelom Sanchezom prijašnjih sezona nije bila sklona produživati ugovore igračima starijima od 33 godine. U ljeto 2017. iz kluba je zato otišao tada 34-godišnji stoper Pepe, a u ljeto 2018. tada 33-godišnji napadač Cristiano Ronaldo, ali očito su čelnici Reala zbog Ramosa odustali od svog pravila.

Sergio Ramos has an agreement in principle to extend his contract for another two years with Real Madrid.

He will be 37-years old at the end of his new deal.

(Source: @ellarguero) pic.twitter.com/l4mfWrHON8

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 18, 2020