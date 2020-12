SLAVEN BILIĆ VIŠE NIJE TRENER WEST BROMWICHA: Bivši izbornik dobio otkaz, navijači bjesne na Twitteru; ‘Ovo je sramota’

Ono što je bilo ranije najavljeno u srijedu poslijepodne se i dogodilo

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić više nije trener West Bromwicha.

“WBA je danas dogovorio raskid suradnje sa Slavenom Bilićem. Također, klub će napustiti njegovi pomoćnici Dean računica i Danilo Buturović, kao i trener prve momčadi Julian Dicks. Baggiesi su trenutačno 19. na tablici sa sedam bodova iz 13 utakmica. Albion želi zahvaliti Biliću i njegovom stručnom stožeru na tome što su prošle sezone izborili ulazak u Premier ligu i želi im sve najbolje”, stoji u priopćenju WBA.

Club statement: Slaven Bilić. — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020

Prema svemu sudeći na klupi će ga naslijediti naslijediti Sam Allardyce, trener koji je već nekoliko puta spašavao premierligaške klubove od ispadanja. On će potpisati ugovor do kraja sezone.

Slaven Bilic sacked by West Bromwich Albion.

Sam Allardyce in advanced talks to take over and expected to be in charge on Sunday against Villa. #WBA — Steve Madeley (@SteveMadeley78) December 16, 2020

Bilić je prije nego što je smijenjen ispisao povijest svoje momčadi tako što je otišao neporažen s gostovanja kod Cityja kao prvi trener WBA kojem je to uspjelo u zadnjih devet godina.

Posljednji kojem je to uspjelo bio je Roy Hodgson 2011. godine koji je također osvojio samo bod. Hodgson je danas trener Crystal Palacea.

Navijači su, inače odmah porukama zasuli klub i rekli što misle o ovom potezu.

Reakcije s Twittera

Disgrace that Slaven Bilic has been sacked, he’s had no investment apart from making loans permanent, was doing a great job. — Joey Thorpe (@joeythorpe96) December 16, 2020

THERES ONLY ONEEE SLAVEN BILIC!! — Callum 'Coopa' Cooper (@CoopaWBA5) December 16, 2020

I've always liked Slaven Bilic. Not sure about WBS sacking him. 🤷‍♂️ — Z E V O N E S Q U E ✒ (@zevonesque) December 16, 2020

Gutted about Slaven Bilic sack, I like his football approach and personality on the pitch. — SOUGHT OUT (@OLAYINKA_OP) December 16, 2020

Embarrassing owners I feel sorry for you guys — John Smith (⚒⚒⚒) (@JOHNSMITHH66) December 16, 2020

I have run out of words to describe how ashamed I am of the club today — Rob Paddock (@RobPaddockWBA) December 16, 2020