SLAVEN BILIĆ OTVORIO DUŠU: Bivši izbornik progovorio o Vatrenima u Splitu, Hajduku i povratku na kormilo reprezentacije

Niz zanimljivih tema prokomentirao je brončani Vatreni

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić nedavno je postao trener West Bromwich Albiona, kluba koji nastupa u drugom razredu engleskog nogometa.

“Davno sam stavio Championship na listu želja gdje bi volio raditi. Nije bilo mega ponuda, svjestan sam gdje mi je trenutno mjesto. Cilj je s West Brom ući u Premier ligu, iako je to njima tek trogodišnji cilj. Zato sam ja ipak inzistirao na dvogodišnjem ugovoru, jer želim to kroz dvije godine“, kazao je Bilić u intervjuu za Sportklub. Osvrnuo se i na bivši klub.

“West Ham je moj klub, imamo izuzetno pozitivna iskustva i kao igrač i kao trener. Iako ja gledam zadnji dan, zadnju utakmicu onda je gorak okus. Gledajući ukupno to je meni jedno pozitivno iskustvo”, rekao je Bilić.

Gotovo godinu dana prošlo je otkako su Vatreni uzeli srebro u Rusiji.

Dalićeva priča

“Englezi su mi spomenuli kako samo Brozović i Rebić nisu igrali kod mene, to me iznenadilo, što govori o iskustvu reprezentacije. Pazite ja nisam otišao 2016., već 2012., to je previše u reprezentaciji. Na kraju krajeva kroz čije će ruke proći, pa ja sam tamo bio šest godina. Naravno da sam dio te priče, kao što su Niko, Štimac, Čačić, ali to je Dalićeva priča, njegov potpis”, poručio je i dodao kako se ne vidi opet na izborničkoj poziciji Hrvatske.

O povratku među Vatrene

“Bio je to najponosniji, najemotivniji dio karijere, ali ne vidim se ponovno na klupi reprezentacije. Ne volim vraćanje. Meni je bilo super, ali doći će novi ljudi”, istaknuo je.

Što se tiče Hajduka mišljenja je da se zaostajanje za Dinamom povećava iz godine u godinu, ali da Bijeli moraju imati svoj put neopterećeni Modrima.

Regionalna liga

Upitan je i za mišljenje o regionalnoj ligi.

“Sve ukazuje da bi to podiglo kvalitetu, veće je trzište, više ljudi, sponzori bi dali više novca. No, je li još prerano… A opet kad sinu govorimo o Hajduk – Zvezda u Splitu njemu to nije nešto. Toj generaciji Zvezda i nešto možda znači, ali recimo Velež ništa. Znači možda samo u onim negativnim, političkim konotacijama”, kazao je.

Repka u Splitu

Progovorio je i o povratku reprezentacije u Split

“Hrvatska reprezentacija treba Split. Ovo je parola, politička parola, ali to stvarno mislim tako. Hrvatska reprezentacija treba Split, a još više Split treba reprezentaciju. To dijete od osam godina, on to hoće, zaslužuje i želi. Nije bitno je li Šuker, je li HNS, je li Hajduk. Ljudi moraju zaključati svoja ega, u sobi ostaviti osobne interese i sjest ako treba 800. puta i konačno reprezentaciju vratiti u Split”, završio je.