SKUPŠTINA RUKOMETNOG SAVEZA SE OGLASILA O NEPOZIVANJU ŠTRLEKA: Evo što su rekli o situaciji koja muči sve hrvatske navijače

Iz HRS-a naglašavaju da je ‘svaki igrač koji se ne odazove pozivu izbornika ili iz neopravdanih razloga odbije igrati za reprezentaciju, automatski isključen’

Hrvatski rukometni savez se oglasio oko slučaja Manuela Štrleka, koji, iako je jedan od naših najboljih igrača, nije biti u sastavu reprezentacije na Europskom prvenstvu.

I izbornik Lino Červar i Štrlek nisu htjeli otkrivati detalje o toj situaciji. Ono što se dalo iščitati iz izjava izbornika i bitnog hrvatskog rukometaša je to da je to bila odluka igrača. Kao što je to i sam Manuel kazao, jednostavno se nisu našli i odlučio je povući ovaj nepopularan potez.

Odluka nakon razgovora

Imali su Lino i Manuel, prema pisanju medija, dva sastanka nakon kojih je ostalo na tome da se ne računa na dugogodišnje lijevo krilo Kauboja, u situaciji kad reprezentacija ponovno, prema već dobrom starom običaju, ima problema s ozljedama. Rekli su si sve što im je na duši. Bio je to jedan otvoreni razgovor, bez fige u džepu.

Sada su se iz HRS-a oglasili priopćenjem o toj situaciji.

“Hrvatski rukometni savez (HRS) Vas podsjeća da je Skupština HRS-a, održana u Zadru, 14. travnja 2019. godine, donijela odluku da je svaki igrač koji se ne odazove pozivu izbornika ili iz neopravdanih razloga odbije igrati za reprezentaciju, automatski isključen. To vrijedi za sve nacionalne selekcije, od onih najmlađih do najstarijih. Skupština je najviše tijelo Hrvatskog rukometnog saveza i njezinih odluka dužni su se pridržavati svi izbornici”, poručuju iz Saveza.